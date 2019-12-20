Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu ve şifresiz olarak yayınlanan futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Son 16 takım arasında kalan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İlk maçlar 14-15-16 Ocak 2020 tarihinde rövanş karşılaşmaları ise 21-22-23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak ve maçlar A Spor ekranında şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu ve şifresiz olarak yayınlanan futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Son 16 takım arasında kalan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

İlk maçlar 14-15-16 Ocak 2020 tarihinde rövanş karşılaşmaları ise 21-22-23 OCAK 2020 tarihlerinde oynanacak ve maçlar A Spor ekranında şifresiz olarak canlı yayınlanacak.