Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması Trabzonspor - Adana Demirspor maçı penaltı atışları video izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. A Spor yayınlanan mücadelenin normal süresi 2-2 bitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Trabzonspor rakibi Adana Demirspor'a elenerek Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. Mücadelede atılan penaltı atışlarını haberimizde izleyebilirsiniz.

Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon TFF 1 Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltılarda mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk büyük sürpriz Adana Demirspor'dan geldi...

TFF 1. Lig ekibi, 5. Tur'da konuk olduğu kupanın son şampiyonu Trabzonspor'u normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Müthiş çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarı gol düellosu şeklinde geçti.

Mavi-lacivertli takım 47'de Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. Bordo-mavili ekip bu gole 55'te Vitor Hugo'nun golüyle yanıt verdi: 1-1. Adana Demir, 79'da Mehmet Akyüz ile bir kez daha üstünlüğü ele geçirirken, pes etmeyen Fırtına 90+3'te yine Vitor Hugo ile eşitliği sağladı: 2-2.

TRABZONSPOR'UN UZATMALARDA KAÇIRDIĞI PENALTI

SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI!

Bordo-mavililer son anlarda Yusuf Sarı'nın düşürülmesiyle penaltı kazanırken, 90+9'da topun başına geçen Lewis Baker vuruşunda kaleci Vedat'ı geçemedi ve maç uzatmaya gitti.

ADANA DEMİR UZATMALARI 10 KİŞİ OYNADI

Bu arada Adana Demirspor'da, hakemin verdiği penaltı kararına itiraz eden Rasoul 90+8'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ

Uzatmalarda bir kişi eksik oynamasına rağmen kalesinde gole izin vermeyen Adana Demirspor, mücadeleyi penaltı atışlarına taşımayı başardı. Seri penaltı atışlarında güçlü rakibine 4-3'lük üstünlük kuran mavi-lacivertli ekip adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

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GOL | Trabzonspor 0-1 Adana Demirspor

GOL | Trabzonspor 1-1 Adana Demirspor

GOL | Trabzonspor 1-2 Adana Demirspor

GOL | Trabzonspor 2-2 Adana Demirspor