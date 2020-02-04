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04.02.2020

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Trabzonspor Erzurumspor maçı CANLI izle A SPOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Trabzonspor evinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon'dan yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı. İşte Trabzonspor'un Erzurum karşısındaki muhtemel 11'i....

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Trabzonspor evinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon'dan yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı.

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR ZTK ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapacak. Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, AVAR ise Yakup Özhan.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

BB Erzurumspor (Muhtemel): Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, Scuk, İbrahim, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan.

Müsabaka ahaber.com.tr ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

BİR SEZON SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

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