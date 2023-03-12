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Zaniolo hesabı açtı! Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2023 11:51
Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin 25.haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremezken yeni transfer Zaniolo attığı golle lidere 3 puanı getirdi. İşte detaylar...
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