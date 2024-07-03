03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Zafer gecesi! Çeyrek finaldeyiz: Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda coşkulu kutlama | Binler milli takım için tek yürek oldu
Coşkulu taraftar Türkiye-Avusturya maçı, dev ekranlardan izlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi. Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın sevincini caddelerde konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladılar.