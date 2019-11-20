Yusuf Yazıcı takım arkadaşı Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti |Video

Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.