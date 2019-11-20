20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.11.2019

Yusuf Yazıcı takım arkadaşı Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti |Video

Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yusuf Yazıcı takım arkadaşına Müslüm Gürses şarkısı dinletti
Yusuf Yazıcı takım arkadaşına Müslüm Gürses şarkısı dinletti
Terim istedi yönetim bastırıyor
Terim istedi yönetim bastırıyor
Andorra 0-2 Türkiye
Andorra 0-2 Türkiye
Liseler arası maçta silahlar konuştu
Liseler arası maçta silahlar konuştu
Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış
Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış
Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
Türkiye 0-0 İzlanda maç sonucu
Türkiye 0-0 İzlanda maç sonucu
GS TV yayınında akılalmaz hata!
GS TV yayınında akılalmaz hata!
Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Daha Fazla Video Göster