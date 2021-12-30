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Yusuf Yazıcı için Premier Lig'den dev talip

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Giriş: 30.12.2021 08:55
Trabzonspor'dan Lille'e transfer olarak Fransa'da destansı bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Galatasaray'ın milli yıldıza talip olduğu bilinirken, bir dev talip de İngiltere'den çıktı. İşte Yusuf Yazıcı'nın olası transferine ilişkin tüm detaylar...
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