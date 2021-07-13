Yunanistan "PCR" skandalına ne diyor? Galatasaray kafilesinin testi neden kabul edilmedi?

Uluslararası her platformda Türkiye karşıtı tutum sergilemekten geri durmayan Yunanistan, dostluk ve iyi niyetten uzak tavırlarını bu kez yeşil sahaya taşıdı. Özel maç için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesi, çirkin bir tavırla karşılaşırken, sarı kırmızılılar İstanbul'a dönerek protesto etti. Galatasaray kafilesine uygulanan çirkin tavırla ilgili Yunanistan'dan nasıl bir açıklama geldi? A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis detayları aktardı.