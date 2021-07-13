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Videolar Spor Videoları Yunanistan "PCR" skandalına ne diyor? Galatasaray kafilesinin testi neden kabul edilmedi?

Yunanistan "PCR" skandalına ne diyor? Galatasaray kafilesinin testi neden kabul edilmedi?

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Giriş: 13.07.2021 13:44
Uluslararası her platformda Türkiye karşıtı tutum sergilemekten geri durmayan Yunanistan, dostluk ve iyi niyetten uzak tavırlarını bu kez yeşil sahaya taşıdı. Özel maç için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesi, çirkin bir tavırla karşılaşırken, sarı kırmızılılar İstanbul'a dönerek protesto etti. Galatasaray kafilesine uygulanan çirkin tavırla ilgili Yunanistan'dan nasıl bir açıklama geldi? A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis detayları aktardı.
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