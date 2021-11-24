24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Yunan başkan Fenerbahçe'ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek

Yunan başkan Fenerbahçe'ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2021 12:16
UEFA Avrupa Kupası grup maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, maça özel hazırlandı. Yunan başkanın İstanbul hakkındaki sözlerini hafızalarına kazıyan sarı lacivertli futbolcular, sahada oynayacakları futbolla karşılık verecek. Marinakis ise Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...
Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti!
Yunan başkan Fenerbahçe'ye karşı harekete geçti!
Sergen Yalçın: Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız
Sergen Yalçın: Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız
’’Mücadelemiz devam edecek’’
''Mücadelemiz devam edecek''
Derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaray’a ağır fatura!
Derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaray'a ağır fatura!
Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray’dan flaş hamle!
Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray'dan flaş hamle!
Canlı yayında flaş sözler: Yaptıkları artistlik
Canlı yayında flaş sözler: Yaptıkları artistlik
Off-Road yarışından nefes kesen görüntüler - Video
Off-Road yarışından nefes kesen görüntüler - Video
İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11’leri
İşte Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'leri
Galatasaray stada geldi
Galatasaray stada geldi
Fenerbahçe derbi için stada geldi
Fenerbahçe derbi için stada geldi
Türkiye bu derbiye kitlendi!
Türkiye bu derbiye kitlendi!
İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Daha Fazla Video Göster