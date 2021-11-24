24 Kasım 2021, Çarşamba
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Yunan başkan Fenerbahçe'ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek
UEFA Avrupa Kupası grup maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, maça özel hazırlandı. Yunan başkanın İstanbul hakkındaki sözlerini hafızalarına kazıyan sarı lacivertli futbolcular, sahada oynayacakları futbolla karşılık verecek. Marinakis ise Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...