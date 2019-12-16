Yılmaz Vural PSG'de... |Video
Futbolseverlerin sempatik ve hırçın tavırlarıyla yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural da, PSG İstanbul Academy'de forma giyen 9 yaşındaki oğlu Yılmaz Vural'ı ilgiyle izledi.
Tecrübeli teknik adam seyirci tribününden maçı takip ederken oğlu küçük Yılmaz'a zaman zaman taktik verdi. 9 yaşındaki oğlunun PSG Academy sayesinde gelişim kaydettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Mücadele eden kendi oğlun olunca izlemesi de keyifli ve heyecanlı oluyor. Saf ve temiz ufacık çocukların gayretlerini görmek oldukça güzel. PSG Academyleri yakından takip ediyoruz. Sayıları her geçen gün artıyor. Eğitimleri başarılı, gelişimlerini biz de gözlüyoruz. Yılmaz'ın da başladığıyla şimdiki hali arasında çok fark var. İlk geldiğinde 5 yaşındaydı şimdi 9 yaşında bayağı bir gelişimi var. Amaç burada oynasın, sosyal anlamda gelişsin tabi futbolcu olabiliyorsa da olsun. Bu amaçla buraya getirdik" diye konuştu.
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