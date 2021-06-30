30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Yıllar sonra Fonseca'nın sözleri tekrar gündem oldu | Fenerbahçe bir dünya devi!

Yıllar sonra Fonseca'nın sözleri tekrar gündem oldu | Fenerbahçe bir dünya devi!

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 15:49
Transfer haberinin sonrası tecrübeli teknik adamın 2016 yılında Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Fonseca o dönem Fenerbahçe ile ilgili, "Braga'nın daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar ölçü değil. Fenerbahçe bir dünya devi." demişti.
Fonseca: Fenerbahçe bir dünya devi!
Fonseca: Fenerbahçe bir dünya devi!
Fenerbahçe o stoperi duyurdu!
Fenerbahçe o stoperi duyurdu!
BAL maçında kavga! Demir parmaklıkları kırdılar
BAL maçında kavga! Demir parmaklıkları kırdılar
Trabzonspor Hamsik'e imzayı attırdı! İşte özel Hamsik video
Trabzonspor Hamsik'e imzayı attırdı! İşte özel Hamsik video
Ahmet Akcan: Barış Alper Yılmaz, Önü Açık, Yaşına Göre Çok Olgun Biri, Oyun Bilgisi Çok İyi!
Ahmet Akcan: "Barış Alper Yılmaz, Önü Açık, Yaşına Göre Çok Olgun Biri, Oyun Bilgisi Çok İyi!"
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi
95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'le Burgas kazandı
95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'le Burgas kazandı
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı Marmaris’den start aldı
Başkan Erdoğan Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti
Başkan Erdoğan Hatayspor'un yeni stadını ziyaret etti
Formula 1 yeniden Türkiye'de
Formula 1 yeniden Türkiye'de
Daha Fazla Video Göster