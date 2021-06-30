30 Haziran 2021, Çarşamba
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Yıllar sonra Fonseca'nın sözleri tekrar gündem oldu | Fenerbahçe bir dünya devi!
Transfer haberinin sonrası tecrübeli teknik adamın 2016 yılında Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Fonseca o dönem Fenerbahçe ile ilgili, "Braga'nın daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar ölçü değil. Fenerbahçe bir dünya devi." demişti.