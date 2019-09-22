Yeni Malatyaspor Galatasaray canlı anlatım |Video
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez kozlarını paylaşacak...
Ligde Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM - VİDEO İZLE
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.
Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile evinde oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.
Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. geçen sezon tarihinde bir ilki başararak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son dört takım arasına adını yazdıran sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.
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