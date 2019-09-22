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22.09.2019

Yeni Malatyaspor Galatasaray canlı anlatım |Video

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde üçüncü sezonunu geçiren Sergen Yalçın yönetimindeki Malatya temsilcisi şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Taraftarlar saat 19'da başlayacak ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak olan Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez kozlarını paylaşacak...

Ligde Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM - VİDEO İZLE

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile evinde oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. geçen sezon tarihinde bir ilki başararak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son dört takım arasına adını yazdıran sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

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