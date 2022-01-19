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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi

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Giriş: 19.01.2022 15:25
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinden dolayı, 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş müsabakası da 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi
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