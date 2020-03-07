07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.03.2020

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek taraftarlarla kavga etti |Video

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası taraftarların hedefi haline geldi. Son oynanan Konyaspor maçı sonrası bir grup taraftan Adil Gevrek'in aracının önünü kesti. Olay sonrası aracından inen Gevrek taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Yeni Malatya'da son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ardından başkan Adil Gevrek yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, bugün oynanan müsabakanın ardından da gerilim iyice yükseldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 1-1'lik eşitlikle tamamlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından ev sahibi ekibin taraftarları ile başkan Adil Gevrek arasında kavga yaşandı.

TARAFTAR BAŞKAN GEVREK'İN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

Maç sırasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in stattan ayrıldığı sırada Gevrek'in aracının önünü kesti.

Bu sırada aracından inen Gevrek, taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonrasında Gevrek, polis korumasıyla aracına bindirildi ve taraftarların olduğu bölümden uzaklaştı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Süper Lig ekibinin başkanı taraftarlarla kavga etti
Süper Lig ekibinin başkanı taraftarlarla kavga etti
Göztepe Başakşehir maçı CANLI
Göztepe Başakşehir maçı CANLI
Gaziantep Trabzonspor maçı CANLI
Gaziantep Trabzonspor maçı CANLI
Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI
Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI
Beşiktaş-Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda?
Beşiktaş-Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda?
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri
Yıldız futbolcu tribündeki taraftarla kavga etti
Yıldız futbolcu tribündeki taraftarla kavga etti
İsmail Kartal canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe...
İsmail Kartal canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe...
Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor | Junior Fernandes
Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor | Junior Fernandes
Antalyaspor Alanyaspor maçı CANLI izle
Antalyaspor Alanyaspor maçı CANLI izle
Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor
"Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe ÖZET İZLE
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe ÖZET İZLE
Daha Fazla Video Göster