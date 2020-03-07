Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek taraftarlarla kavga etti |Video

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası taraftarların hedefi haline geldi. Son oynanan Konyaspor maçı sonrası bir grup taraftan Adil Gevrek'in aracının önünü kesti. Olay sonrası aracından inen Gevrek taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Yeni Malatya'da son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ardından başkan Adil Gevrek yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, bugün oynanan müsabakanın ardından da gerilim iyice yükseldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 1-1'lik eşitlikle tamamlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından ev sahibi ekibin taraftarları ile başkan Adil Gevrek arasında kavga yaşandı.

TARAFTAR BAŞKAN GEVREK'İN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ



Maç sırasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in stattan ayrıldığı sırada Gevrek'in aracının önünü kesti.

Bu sırada aracından inen Gevrek, taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonrasında Gevrek, polis korumasıyla aracına bindirildi ve taraftarların olduğu bölümden uzaklaştı