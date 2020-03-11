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Yeni Malatya Trabzonspor maçı CANLI anlatım video İZLE
Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Yeni Malatya evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Elazığ depremi nedeniyle ertelenen mücadele bu akşam saat 20'de oynanacak. Bordo mavililer Süper Lig'de 52 puanla lider Başakşehir'in ardından 2.sırada bulunuyor. Trabzonspor'da hedef bu maçta galip gelip averajla liderlik koltuğuna oturmak. Saat 20'de başlayacak Yeni Malatya Trabzonspor erteleme maçı beIN Sports ekranından naklen şifreli yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranı üzerinden anbean izleyebilecekler.
Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Yeni Malatya evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Elazığ depremi nedeniyle ertelenen mücadele bu akşam saat 20'de oynanacak.
Bordo mavililer Süper Lig'de 52 puanla lider Başakşehir'in ardından 2.sırada bulunuyor. Trabzonspor'da hedef bu maçta galip gelip averajla liderlik koltuğuna oturmak. Saat 20'de başlayacak Yeni Malatya Trabzonspor erteleme maçı beIN Sports ekranından naklen şifreli yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranı üzerinden anbean izleyebilecekler.
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