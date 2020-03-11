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11.03.2020

Yeni Malatya Trabzonspor maçı CANLI anlatım video İZLE

Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Yeni Malatya evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Elazığ depremi nedeniyle ertelenen mücadele bu akşam saat 20'de oynanacak. Bordo mavililer Süper Lig'de 52 puanla lider Başakşehir'in ardından 2.sırada bulunuyor. Trabzonspor'da hedef bu maçta galip gelip averajla liderlik koltuğuna oturmak. Saat 20'de başlayacak Yeni Malatya Trabzonspor erteleme maçı beIN Sports ekranından naklen şifreli yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranı üzerinden anbean izleyebilecekler.

Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Yeni Malatya evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Elazığ depremi nedeniyle ertelenen mücadele bu akşam saat 20'de oynanacak.

Bordo mavililer Süper Lig'de 52 puanla lider Başakşehir'in ardından 2.sırada bulunuyor. Trabzonspor'da hedef bu maçta galip gelip averajla liderlik koltuğuna oturmak. Saat 20'de başlayacak Yeni Malatya Trabzonspor erteleme maçı beIN Sports ekranından naklen şifreli yayınlanacak. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranı üzerinden anbean izleyebilecekler.

YENİ MALATYA TRABZONSPOR MAÇI ANLATIM VİDEO İZLE

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Yeni Malatya Trabzonspor maçı CANLI
Yeni Malatya Trabzonspor maçı CANLI
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