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24.11.2019

Yeni Malatya Fenerbahçe CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatya evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde son 2 haftada alınan Kasımpaşa ve Göztepe beraberliklerinin ardından çıkış arayan sarı kırmızılılar rakibini evinde yenip yenide zirve yarışına ortak olma hesapları yapıyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise rakibini yenerek 24 puanlı lider Sivasspor'un ardından puanını 23'e yükseltip 2. sıraya gelmeyi hedefliyor. Saat 19'da başlayacak müsabaka beIN SPORTS HD1 ekranından yayınlanacak ve hakem Mete Kalkavan yönetecek. Öte yandan YENİ MALATYA FENERBAHÇE maçı CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

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