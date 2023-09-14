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Yaz transfer döneminde yarın son gün

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Giriş: 14.09.2023 15:32
Futbolda, yaz transfer dönemi 26 Haziran’da başlamıştı. Süreç yarın sona eriyor. Dört büyükler hangi transferleri yaptı. Detayları A Spor ekibinden Ezgi Toper aktardı.
Yaz transfer döneminde yarın son gün
Yaz transfer döneminde yarın son gün
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