Wolfsberg Başakşehir maçı CANLImaçı CANLI anlatım İZLE

Abdullah Avcı'nın ayrılıp Beşiktaş'a gitmesinin ardından sezona yeni teknik direktör Okan Buruk ile başlayan Medipol Başakşehir üzerindeki kara bulutları Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetlerle dağıttı. Başakşehir bu akşam UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak. Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. İşte saat 23'te başlayacak olan WOLFSBERGER - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR maçının muhtemel 11'leri...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.



Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.



Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.



Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



WOLFSBERGER

Kofler

Schmitz

Rnic

Sollbauer

Ritzmaier

Liendl

Schmid

Leitgeb

Anderson

Novak

Weismann



BAŞAKŞEHİR

Mert

Caiçara

Skrtel

Epureanu

Clichy

Mehmet

Azubuike

Gökhan

Visca

Elia

Crivelli