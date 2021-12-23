23 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Volkan Demirel: “9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik“
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 9 kişi kaldıklarının ardından soyunma odasında değişiklikleri belirleyip, tamamen inançtan çıkan bir organizasyonla savunma yaptıklarını belirterek, "9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik" dedi.