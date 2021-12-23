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Volkan Demirel: “9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik“

İHA
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Giriş: 23.12.2021 09:08
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 9 kişi kaldıklarının ardından soyunma odasında değişiklikleri belirleyip, tamamen inançtan çıkan bir organizasyonla savunma yaptıklarını belirterek, "9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik" dedi.
’’9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik’’
''9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik''
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