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Vitor Pereira'dan onay çıktı! Fenerbahçe'de Vedat Muriç dönemi

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Giriş: 05.07.2021 11:28
Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı- Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriç’i Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı. İşte Vedat Muriç transferine ilişkin tüm detaylar...
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