Vitor Pereira'dan onay çıktı! Fenerbahçe'de Vedat Muriç dönemi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı- Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriç’i Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı. İşte Vedat Muriç transferine ilişkin tüm detaylar...