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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu

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Giriş: 22.07.2021 10:34
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, takımda görmek istemediği oyuncuların listesini yönetime verdi. Tecrübeli hoca, 10 futbolcunun yeni sezonda kadroda düşünmediğini belirterek, yeni takviyelerin hızlıca takıma katılmasını istedi. İşte yeni sezonda sarı lacivertli formaya veda edecek oyuncular...
Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
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