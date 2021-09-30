Vitor Pereira: "Çok güçlü ve büyük bir kulüple oynayacağız"

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında konuştu. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyleyen Pereira, "Takımım savaşarak 3 puanı almak için her şeyi yapacak" dedi.