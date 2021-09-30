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Vitor Pereira: "Çok güçlü ve büyük bir kulüple oynayacağız"

İHA
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Giriş: 30.09.2021 10:04
Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında konuştu. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyleyen Pereira, "Takımım savaşarak 3 puanı almak için her şeyi yapacak" dedi.
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