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Visca Trabzonspor'a imza attı!

İHA
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Giriş: 07.01.2022 16:42
Süper Lig lideri Trabzonspor, Edin Visca için imza töreni düzenledi. Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Visca’ya büyük bir aileye ve camiaya geldiğini söyledi.
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