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Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler! Arda Güler'in elinden yeleğini aldı | Tepkilerin hedefi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 22:55
A Milli Futbol Takımı Çekya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde iddiaya göre, Montella'nın Çekya maçının antrenmanında Arda Güler'in elinden çekerek aldığı yeleği başka oyuncuya vermesi tepki çekti. İşte İtalyan hocayı eleştiri yağmuruna tutan o görüntüler…
Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler
Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler
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