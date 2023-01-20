20 Ocak 2023, Cuma
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Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi ve maaşı belli oldu
Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, transferde mutlu sona yaklaştı. İşte Aboubakar'ın Türkiye'ye geliş tarihi ve maaşı…