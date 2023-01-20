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Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi ve maaşı belli oldu

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Giriş: 20.01.2023 10:43
Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, transferde mutlu sona yaklaştı. İşte Aboubakar'ın Türkiye'ye geliş tarihi ve maaşı…
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