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01.02.2020

Vedat Muriç'in pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı |Video

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Vedat Muriç'in girdiği pozisyonda penaltı beklentilerine açıklık getiren Toroğlu, "Vedat Muriç kafasını uzatıyor, kafasına geliyor. Koluna gelmiyor. Ben baktım. " ifadelerini kullandı.

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