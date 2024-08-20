VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | İptal edilen gollerdeki diyaloglar...

TFF'den Süper Lig'in 2'nci haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada Konyaspor - Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe ile Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarında tartışmalı pozisyonlara ait konuşmalar yayınlandı.

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