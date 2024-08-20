20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | İptal edilen gollerdeki diyaloglar...

VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | İptal edilen gollerdeki diyaloglar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2024 22:28
TFF'den Süper Lig'in 2'nci haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklamada Konyaspor - Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe ile Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarında tartışmalı pozisyonlara ait konuşmalar yayınlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş VAR kayıtları açıklandı!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş VAR kayıtları açıklandı!
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdı!
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdı!
Trabzonspor Avusturya’da mağlup oldu!
Trabzonspor Avusturya'da mağlup oldu!
Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor!
Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor!
Başakşehir-Iberıa maçı saat 20.45’te!
Başakşehir-Iberıa maçı saat 20.45'te!
R. Win- Trabzonspor maçı 19’da A Spor’da
R. Win- Trabzonspor maçı 19’da A Spor’da
Ünlü futbolcu Yamal’ın babası bıçaklandı! Sokakta tartıştı otoparkta bıçaklandı
Ünlü futbolcu Yamal'ın babası bıçaklandı! Sokakta tartıştı otoparkta bıçaklandı
Milli boksöre memleketinde coşkulu karşılama!
Milli boksöre memleketinde coşkulu karşılama!
Taha Akgül’den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar
Taha Akgül'den hakemlere sert tepki! Ülkenin kaderiyle oynadılar
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi!
Gündem Türkiye’nin olimpiyat karnesi!
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
GOL | Trabzonspor 0 - 1 Rapid Wien
Daha Fazla Video Göster