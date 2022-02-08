08 Şubat 2022, Salı
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Ünlü futbolcu Kurt Zouma'dan skandal! Kediye acımasızca işkence yaptı
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'dan skandal görüntüler geldi. Zouma'nın FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence ettiği görüntüler Snapchat videosu ile paylaşıldı.