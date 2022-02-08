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Ünlü futbolcu Kurt Zouma'dan skandal! Kediye acımasızca işkence yaptı

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Giriş: 08.02.2022 13:52
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'dan skandal görüntüler geldi. Zouma'nın FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence ettiği görüntüler Snapchat videosu ile paylaşıldı.
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