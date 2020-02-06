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06.02.2020

Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı |Video

ABD'nin Florida eyaletinde hayır işleri için yapılan bir basketbol maçına katılan dünyanın en iyileri arasında gösterilen tüy sıklet boksör Gervonta Davis, seyirciler arasında bulunan eşinin boğazını sıktı. Gözü dönmüş adam, kadını boğazından tutarak saha dışına kadar sürükledi.

Florida eyaletinin Miami kentinde Cumartesi günü hayır işleri için düzenlenen basketbol maçına izleyici olarak katılan ünlü boksör Gervonta Davies'in salonda bir kadının boğazına sarıldığı görüldü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYÜNCE SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Davies'in, daha sonra çocuklarının annesi olduğu öğrenilen kadını, boğazından tutarak saha dışına çıkardığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki alan ünlü boksör, Florida polisine giderek teslim oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapın 25 yaşındaki boksör olayı doğrulayarak 'evet ona agresif davrandım ve 'hadi ama' dedim. O çocuğumun annesi. Onu hiçbir zaman incitmem' dedi.

Davies, daha sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

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