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Ülke puanında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi! UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girdik

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 14:00
Avrupa'daki dört temsilcimizin de galibiyetiyle ülke sıralamasında ilk ona yükseldik. Ayrıntılara A Spor Spikeri Ceyda Dönmez aktardı.
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