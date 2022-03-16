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Uğurcan Çakır İngiltere'ye mi transfer oluyor? Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferinde iddia

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Giriş: 16.03.2022 09:27
Şampiyonluk ilanı için gün sayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan Uğurcan Çakır için İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
Uğurcan Çakır İngiltere’ye mi transfer oluyor?
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