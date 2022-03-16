16 Mart 2022, Çarşamba
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Uğurcan Çakır İngiltere'ye mi transfer oluyor? Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferinde iddia
Şampiyonluk ilanı için gün sayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan Uğurcan Çakır için İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.