UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler! Bahçeli: UEFA skandal bir karar almıştır!

EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. UEFA bu gol sevincinin ardından skandal bir kararla Merih Demiral'a yönelik soruşturma başlatmıştı. Futbolun üzerine gölge düşüren UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi. Kararın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli "UEFA skandal bir karar almıştır. Bozkurt Türklüğün varoluşsaş onuru, ortak değerdir." dedi

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