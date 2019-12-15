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15.12.2019

UEFA'nın asker selamı kararıyla ilgili Başkan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın 'asker selamı' ile ilgili UEFA'dan aldığı kınama cezasından, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yla Bakü'de oynayacağımız açılış maçına kadar pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

"MACRON'A SÖYLEDİM 'BU NASIL İŞ' DEDİM, SADECE GÜLDÜ"
"Asker selamıyla ilgili UEFA kınama verdi, selamı cezalandırmadı. Bir de para cezası verdi, 50 bin Euro olarak. Biz de beklemiyorduk. Ben Macron'un kendisine dedim ki, 'Grizmann sana benzer selam yaptı, size ceza meza yok. Bizimkiler şu anda UEFA'da bu ne iştir' dedim, gülmeye başladı. Gençlerimizin bu sevdasından doğal ne olabilir. Tribünlerin şahsında askerimizi selamlıyor. Yeri geldi ben de selamladım. Bu Mehmetçiği selamlamayacağız da kimi selamlayacağız?"

"İLHAM ALİYEV KARDEŞİM BEKLİYOR, BAKÜ'YE MAÇA GİDEBİLİRİM"
"İtalya'da başlıyor ve İtalya malum maçını orada yapıyor. Bu nasıl bir iş. Ben belki Bakü'deki iki maç orada oynanacak. Belki Bakü'ye gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim. İlham Aliyev kardeşimle görüştük, o da bekliyor. İnşallah oraya gider, gruptan hayırlısıyla çıkarız. Yarın sabah erkenden Cenevre seyahatimiz var. Mültecilerle alakalı geniş toplantı. Oradan da Malezya'ya gideceğiz. Haftaya Allah nasip ederse Malezya'dan döneceğiz.".

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