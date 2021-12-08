UEFA’dan TFF’ye Pro lisans uyarısı

Avrupa futbolunun patronu Türkiye'de, Romanya ya da Bulgaristan gibi ülkelerden bile daha fazla Pro Lisans belgesi verilmesi sonrası TFF'yi uyardı. UEFA, "Artık Pro Lisans kursunu 1 değil, 2 yıl içerisinde tamamlayın" mesajını gönderdi.