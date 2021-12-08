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UEFA'dan TFF'ye Pro lisans uyarısı

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Giriş: 08.12.2021 18:03
Avrupa futbolunun patronu Türkiye'de, Romanya ya da Bulgaristan gibi ülkelerden bile daha fazla Pro Lisans belgesi verilmesi sonrası TFF'yi uyardı. UEFA, "Artık Pro Lisans kursunu 1 değil, 2 yıl içerisinde tamamlayın" mesajını gönderdi.
UEFA’dan TFF’ye Pro lisans uyarısı
UEFA'dan TFF'ye Pro lisans uyarısı
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