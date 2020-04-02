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02.04.2020

UEFA haziran ayındaki milli maçları erteledi |Video

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) salgını, spor alanında faaliyetlerin de durmasına neden olmuştu. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) video konferans yoluyla 55 üye ülke federasyonuyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan kararları duyurdu. Buna göre haziran ayında oynanacak milli maçlar ertelendiği duyuruldu. Ayrıntıları A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin canlı yayında anlattı.

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