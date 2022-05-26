26 Mayıs 2022, Perşembe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma şampiyon!
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyonluğa ulaştı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanarak tarihte bir ilki başardı.