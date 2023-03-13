13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu! Türkiye üst üste 3 kez bilardo dünya şampiyonu

Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu! Türkiye üst üste 3 kez bilardo dünya şampiyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 09:17
Almanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, Türkiye bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaştı. A Milli Takım'ı temsil eden Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, İsveçli rakiplerini yenerek Türkiye'yi bilardoda art arda 3. defa dünya şampiyonu yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu!
Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu!
Takımdan gönderilmeli
"Takımdan gönderilmeli"
Galatasaray doludizgin ilerliyor
Galatasaray doludizgin ilerliyor
Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü!
Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü!
Avrupa’da zafer gecesi olsun!
Avrupa'da zafer gecesi olsun!
Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
Galatasaray taraftarını sevindiren haber!
Galatasaray taraftarını sevindiren haber!
İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi!
İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi!
Trabzonspor’dan Avcı’ya duygusal veda
Trabzonspor'dan Avcı'ya duygusal veda
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak?
Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?
Avcı görevinden istifa etti
Avcı görevinden istifa etti
Zaniolo gerçeği ortaya çıktı!
Zaniolo gerçeği ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster