Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu! Türkiye üst üste 3 kez bilardo dünya şampiyonu

Almanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, Türkiye bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaştı. A Milli Takım'ı temsil eden Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, İsveçli rakiplerini yenerek Türkiye'yi bilardoda art arda 3. defa dünya şampiyonu yaptı.

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