Türkiye'nin unutulmaz galibiyetleri! 'Sahne bizim çocuklar'

EURO 2020'nin başlamasına saatler kala Milli takımın resmi hesabından paylaşımlar peş peşe geliyor. Açılış maçında bu akşam İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye'de heyecan dolu bekleyiş devam ederken Milli takımlar hesabı sosyal medyadan "İnanacağız. İnandıracağız. Sahne #BizimÇocuklar" notuyla Türkiye'nin unutulmaz galibiyetlerini paylaştı.