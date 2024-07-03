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Türkiye'nin çeyrek final yolculuğu! Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye destanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 19:22
Bizim çocuklar tek yürek oldu. Avrupa şampiyonasında çeyrek finale çıkarak milyonların göğsünü kabarttı. Şimdi Avrupa şampiyonasındaki çeyrek final yolculuğu A Haber ekranlarında…
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