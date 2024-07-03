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Türkiye’de çeyrek final coşkusu! Meydanlar tezahüratlarla inledi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.07.2024 08:52
Türkiye-Avusturya karşılaşmasında nefesler tutuldu, milyonlar tek yürek oldu. Coşku sokağa taştı, futbol severler müsabakayı meydanlarda kurulan dev ekranlarda izledi.
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