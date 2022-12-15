Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Zirvesi! Belediyeler sporla halkın hizmetinde

Turkuvaz medya spor zirvesi ev sahipliği yapıyor. A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Zirvesi'nde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

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