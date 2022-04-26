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Türkiye, şampiyonluk kutlamaları için Trabzon'a akın ediyor

İHA
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Giriş: 26.04.2022 11:35
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen bordo mavili taraftarlar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.
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