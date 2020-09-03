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Türkiye Macaristan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı

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Giriş: 03.09.2020 19:58
Güncelleme:03.09.2020 19:59
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşmada, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu. A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 13. kez karşılaşacak. Peki, Milli maç hangi kanalda? 2020 Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşmanın detaylarını A Haber canlı yayınında Hakan Gündoğar aktardı.

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 13. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 13. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.

Türkiye Macaristan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye Macaristan maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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