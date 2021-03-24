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0){for(t=0;t
24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Spor Videoları Türkiye Hollanda maçında Uğurcan uzatma dakikalarında Depay'ın penaltısını böyle kurtardı Türkiye Hollanda maçında Uğurcan uzatma dakikalarında Depay'ın penaltısını böyle kurtardı Giriş: 24.03.2021 22:43 Güncelleme:24.03.2021 22:57 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı milliler 4-2 kazanırken uzatma dakikalarında Hollanda'nın kazandığı penaltıyı Uğurcan Çakır müthiş şekilde çıkardı. A Milli Takım, grubundaki 2. maçında cumartesi günü deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. DİĞER