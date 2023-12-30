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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı!

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Giriş: 30.12.2023 00:08
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, rahatsızlandı ve konakladığı otele ambulans geldi.
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