03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde! Ay yıldızlılar son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti
EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya gelerek 2-1 yendi.EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Millilerin sıradaki rakibi ise Hollanda oldu. Detayları A Spor spikeri Deniz Satır aktardı. İşte detaylar...