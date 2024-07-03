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Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde! Ay yıldızlılar son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 00:32
EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya gelerek 2-1 yendi.EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Millilerin sıradaki rakibi ise Hollanda oldu. Detayları A Spor spikeri Deniz Satır aktardı. İşte detaylar...
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