06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türk taraftarlar galibiyetten emin!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2024 20:39
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Şehri Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza boyayan taraftarlar tezahüratlarla maça hazırlanarak coşkuyu yaşadılar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk taraftarlar galibiyetten emin!
Türk taraftarlar galibiyetten emin!
Berlin’de Türkiye coşkusu!
Berlin'de Türkiye coşkusu!
Sahada 11 kişi arkalarında 85 milyon
Sahada 11 kişi arkalarında 85 milyon
Nefesler tutuldu 85 milyon tek yürek!
Nefesler tutuldu 85 milyon tek yürek!
Alemin kralı geliyor!
Alemin kralı geliyor!
Berlin meydanlarında Türkiye sesleri!
Berlin meydanlarında Türkiye sesleri!
Hedef yarı final!
Hedef yarı final!
Milyonların kalbi Bizim Çocuklar’la!
Milyonların kalbi Bizim Çocuklar'la!
Stutgart sokakları marşlarla inliyor
Stutgart sokakları marşlarla inliyor
Mehmetçik’ten A Milli Takıma özel klip!
Mehmetçik’ten A Milli Takıma özel klip!
Sivasspor’dan A Milli Takım’a destek!
Sivasspor’dan A Milli Takım'a destek!
Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini kutladı!
Galatasaray, 24. şampiyonluğunun 40. gecesini kutladı!
Daha Fazla Video Göster