06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Türk taraftarlar galibiyetten emin!
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Şehri Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza boyayan taraftarlar tezahüratlarla maça hazırlanarak coşkuyu yaşadılar.