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Türk takımlarının Avrupa sınavı! Avrupa performansı nasıl?

A Haber
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Giriş: 15.12.2023 18:43
Avrupa'da maçlar tamamlandı. Peki temsilcilerimiz neler yaptı? Ülke puanında durum ne? Merak edilen detayları A Spor spikeri Melike Çelik A Haber canlı yayınında anlattı.
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Türk takımlarının Avrupa sınavı!
Türk takımlarının Avrupa sınavı!
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