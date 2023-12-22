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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

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Giriş: 22.12.2023 09:26
Avrupa futbolunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve diğer tüm UEFA turnuvalarına rakip olmayı amaçlayan Avrupa Süper Ligi projesi için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkan kararla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin başı çektiği projenin önü açıldı. Bunun üzerine futbolun önde gelen takımlarından teker teker resmi açıklamalar geldi.
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