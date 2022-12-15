Türk sporunun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi

Türk sporunun kalbi bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde atıyor. A Spor, spor dünyasının önemli isimlerini ‘Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi’nde bir araya getiriyor. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Turkuvaz Medya'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde konuştu.

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